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Рубрика: Происшествия

Глава УГИБДД Ставрополья начал набивать карманы больше 10 лет назад

Текст: Роман Кияшко (Ставрополь) , Михаил Сухарев
Российская газета - Федеральный выпуск № 164(8515)
В Москве задержали заместителя начальника Госавтоинспекции Ставрополья подполковника полиции Александра Ткаченко. Следствие считает его одним из соучастников резонансного дела о получении взяток высшими чинами УГИБДД Ставропольского края.

Мужчину перевезли в Ессентуки, где вчера суд начал рассматривать материалы уголовного дела, чтобы вынести подозреваемым меру пресечения. Вердикта ожидают начальник Госавтоинспекции Ставрополья Алексей Сафонов и еще семеро подозреваемых. На момент отправки номера в печать документы уголовного дела были зарегистрированы в Ессентукском городском суде. Следствие ходатайствует об аресте подозреваемых во взяточничестве в составе организованной группы на два месяца.

Замглавы СИЗО в Пятигорске заподозрили во взяточничестве

Задержанных на Ставрополье и в Москве полицейских и гражданских подозревают в создании хитрой схемы - они продавали нелегальные пропуска транспортным компаниям и водителям большегрузов, чтобы те беспрепятственно передвигались по территории региона.

На Ставрополье ходили в обращении "визитки Сафонова" - карточки с номером его телефона

Тем временем о самом Сафонове продолжает вскрываться много деталей, о которых годами было неизвестно. Например, выяснилось, что в 2009 году, когда нынешний полковник еще занимал должность замначальника региональной Госавтоинспекции, на Ставрополье ходили в обращении так называемые "визитки Сафонова" - карточки с номером телефона полицейского и отпечатанным рельефным серийным номером.

Жители региона утверждают, что получить такую могли либо влиятельные люди, связи с которыми были полезны Сафонову, либо те, кто мог их купить за кругленькую сумму. Держатели таких "карт лояльности" показывали их сотрудникам ГИБДД и те закрывали глаза на мелкие нарушения правил дорожного движения. Кроме того в 2017 году один из его подчиненных в Пятигорске анонимно отправил письмо в Москву с просьбой вмешаться в нескончаемую коррупционную карусель. В письме он рассказал, что сотрудникам выставляют ежемесячный план, который следует выполнять. В противном случае "нерадивых" инспекторов отправляют на посты, где приходится стоять сутками. А "продуктивные" подчиненные работают в центре города.

После чего, как говорят, Сафонов даже направил в городскую Госавтоинспекцию проверку. Но она... ничего не выявила. А сам Сафонов обронил тогда фразу, которую иначе как судьбоносной для его карьеры не назовешь: "К сожалению, не все сотрудники Госавтоинспекции могут устоять перед предложением и получают денежные вознаграждения"...

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Правосудие Следствие Правительство МВД ГИБДД Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Задержание главы ГИБДД Ставрополья и его подельников Преступления правоохранителей Борьба с коррупцией

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