Хинштейн: Замглавы УГИБДД Ставрополья задержан в Москве

Заместитель руководителя управления ГИБДД по Ставропольскому краю Александр Ткаченко задержан в Москве по делу о коррупции. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По имеющимся у депутата сведениям, Александра Ткаченко задержали в столице во вторник, 20 июля, в связи с расследованием дела "ОПС Сафонова".

"Сейчас заместителя Сафонова везут в Ессентуки, в распоряжение СК СКФО, где будет решаться вопрос о его аресте", - рассказал Хинштейн.

Ранее "РГ" подробно писала о скандале, который разразился на Ставрополье. По делу о взятке в особо крупном размере арестованы 7 участников организованной группы. Среди них - начальник УГИБДД Ставропольского края, полковник полиции Алексей Сафонов. Кроме того, с должности снят начальник ГУМВД по Ставропольскому краю генерал-майор Сергей Щеткин.

Спецоперацию проводили пять силовых и правоохранительных ведомств. Во время обысков изъяты дорогостоящие автомобили, деньги, документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение.