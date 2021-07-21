По факту избиения семилетного сына Стаса Пьехи возбуждено уголовное дело

Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" по факту избиения в коттеджном поселке Рощино семилетнего сына известного музыканта Стаса Пьехи.

На место происшествия, как сообщают в ведомстве, выехала следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства случившегося, опрашиваются свидетели.

Напомним, сам Стас Пьеха и его бывшая жена (мать ребенка) сообщали, что на мальчика напала супруга футбольного арбитра Владислава Безбородова - она толкнула ребенка и он ударился головой.

Причиной конфликта стало то, что мальчик повредил надувной бассейн.