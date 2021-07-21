Прокуратура Ленобласти начала проверку по факту избиения сына Стаса Пьехи

Прокуратура Ленинградской области начала проверку ЧП в коттеджном поселке Рощино, где были избиты семилетний сын и бывшая теща известного певца Стаса Пьехи, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию от надзорного органа.

Напомним, накануне стало известно, что у мальчика произошел конфликт с супругой футбольного арбитра Владислава Безбородова.

Наталья Княгинина, мать ребенка и бывшая жена Стаса Пьехи, заявила на своей странице в Instagram, что причиной стал надувной бассейн, который повредил ее сын. В ответ на детскую шалость, по словам Княгининой, супруга Безбородова, напала на ребенка и бросила на землю, так что он ударился головой.

Досталось и бабушке мальчика, которая встала на защиту внука, ее ударили несколько раз.

Сейчас сын Стаса Пьехи госпитализирован, родители готовят заявление в правоохранительные органы.