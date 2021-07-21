СК забрал из полиции материалы по избиению сына Стаса Пьехи

Следственный комитет по Ленинградской области изъял из полиции материалы, касающиеся избиения семилетнего сына Стаса Пьехи, сообщили "РГ" в ведомстве.

Сейчас следователи изучают все обстоятельства случившегося, а сам мальчик находится в больнице.

Ранее стало известно, что у ребенка произошел конфликт с супругой футбольного арбитра Владислава Безбородова. Мальчик какое-то время общался с сыном Безбородовых. Однажды, когда он пришел на участок к Безбородовым, то повредил надувной бассейн. Супругу арбитра это обстоятельство возмутило и, по данным Натальи Княгининой (матери мальчика и бывшей жены Стаса Пьехи), она бросила ребенка не землю и он ударился головой.

На помощь внуку пришла бабушка мальчика, бывшая теща Стаса Пьехи, но она получила несколько ударов по голове, утверждают в семье артиста.