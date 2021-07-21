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21.07.2021 17:52
Рубрика: Общество

На Кубань после аномальной жары обрушатся мощные ливни с грозами

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба администрации Кубани Фото: Пресс-служба администрации Кубани
Фото: Пресс-служба администрации Кубани

Главное управление МЧС России по региону выпустило экстренное предупреждение по комплексу неблагоприятных метеорологических явлений - подъему уровней рек, формированию смерчей, которые ожидаются на территории Краснодарского края в предстоящие четверг и пятницу.

Фото: iStock
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По информации ФГБУ "Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в период с 22 июля, а также в течение суток 23 июля местами в крае после стоявшей почти две недели сильнейшей жары ожидаются: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20-22 метров в секунду. При этом на малых реках и водотоках юго-западных притоков реки Кубань и Черноморского побережья прогнозируются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.

Кроме того, на большей части черноморского побережья (от Анапы до Сочи) в эти дни имеется вероятность формирования смерчей над морем.

В связи с этим ГУ МЧС по Кубани рекомендует жителям и гостям региона оставаться в доме или укрытии, следить за состоянием отопительной и осветительной систем, располагаться в зоне так называемой "ветровой тени". Необходимо также парковать автотранспорт в предназначенных для этого местах, подготовить жилье к удару стихии (плотно закрыть ставни, двери, вентиляционные отверстия, укрепить кровлю). А еще обращать внимание на приходящие SMS-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС, следить за сообщениями по местным теле- и радиостанциям

Тем временем

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю обращает внимание жителей и гостей края на необходимость соблюдения мер безопасности и напоминает, что в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить (звонок бесплатный):

-101- единый номер пожарных и спасателей;

- 8(861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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