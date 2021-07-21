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21.07.2021 09:18
Рубрика: Общество

В Крыму дважды побит исторический температурный рекорд

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

В Крыму с начала нынешней недели дважды побит абсолютный температурный рекорд, установленный в разные годы для 19 и 20 июля. Об этом сообщила "РГ" заместитель начальника Крымского гидрометцентра - главный синоптик Вероника Шенгелай.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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- 20 июля метеостанция, расположенная в аэропорту Симферополь, зафиксировала температуру 36,8 градуса, что на 0,8 превышает прежний максимум, зарегистрированный в 2007 году, - 36 градусов, - рассказала Вероника Шенгелай.

Еще один температурный рекорд был установлен накануне, 19 июля: на метеостанции Симферополь абсолютный максимум температуры воздуха был перекрыт на 1,4 градуса - это 36,6 (прежний рекорд был установлен в 2002 году - 35,2). Средняя суточная температура воздуха в Крыму в эти дни выше средней многолетней на семь-девять градусов.

Но накануне крымский гидрометцентр опубликовал штормовое предупреждение о надвигающейся на полуостров непогоде и похолодании после изнуряющей жары. Холодный атмосферный фронт принесет на полуостров грозовые дожди, местами очень сильные, град и ослабление жары до 22 градусов.

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