Россия отправила в космос один из самых больших модулей МКС

Случилось! В 17:58 по московскому времени с космодрома Байконур стартовала тяжелая ракета-носитель "Протон-М" с многофункциональным лабораторным модулем "Наука". Сказать, что конструкторы, ученые и инженеры перевели дыхание - не сказать ничего.

Космические аппараты такой массы наша страна не запускала уже больше двадцати лет. Это первый с 2000 года тяжелый отечественный модуль, который Россия отправила на Международную космическую станцию: тогда состоялся старт служебного модуля "Звезда". Напомним: сейчас в состав российского сегмента МКС входят функционально-грузовой блок "Заря", служебный модуль "Звезда", стыковочный отсек "Пирс" и малые исследовательские модули "Поиск" и "Рассвет".

Модуль "Наука" огромный - больше 20 тонн веса. Длина по корпусу - свыше 13 м, максимальный диаметр - 4,25 м. Под макушку напичкан электроникой и самой современной аппаратурой. Здесь четырнадцать рабочих мест внутри и почти столько же снаружи. Объем для научного оборудования - 6 "кубов", для грузов - 4,9.

Здесь дополнительная и защищенная от радиации каюта для экипажа. Новый космический туалет. В общем, есть все, чтобы научные исследования на МКС проводились по полной программе. И чтобы космонавты-исследователи чувствовали себя комфортно. Расписание в новой российской лаборатории уже зашкаливает: точные климатические исследования Земли, изучение нейтронного потока планеты, выращивание уникальных кристаллов для инфракрасных датчиков…

Модуль оснащен европейским манипулятором ERA. Это огромная роботизированная рука: грузоподъемность - восемь тонн, а точность движений - до пяти миллиметров! Робот может выполнять самые сложные операции без привлечения экипажа. И это здорово: тяжеленной работы в открытом космосе будет куда меньше.

Макет модуля "Наука" на авиасалоне МАКС-2021 Фото: Наталия Ячменникова

Но чтобы ввести модуль "Наука" в строй, российскому экипажу придется не один раз выйти в открытый космос. Интеграция модуля в состав российского сегмента и его дооснащение - дело серьезное. Как рассказал журналистам руководитель летно-космического центра РКК "Энергия" (входит в состав госкорпорации "Роскосмос") Александр Калери, понадобится приблизительно девять выходов в открытый космос для подключения модуля по всем электрическим информационным управляющим интерфейсам. Каждый выход - минимум по шесть с половиной часов.

Полет к МКС продлится восемь дней. Стыковка "Науки" с Международной космической станцией намечена на 29 июля в 16:26 мск. Все должна сделать автоматика. Но российские космонавты - командир основного экипажа МКС-65 Олег Новицкий и бортинженер Пётр Дубров начеку: если что, они возьмут управление на себя и готовы все осуществить дистанционно вручную. Операция до мельчайших деталей отшлифована на земле. Отработаны и возможные нештатные ситуации.

Кстати, на дне бассейна-гидролаборатории в Центре подготовки космонавтов стоит копия нового модуля. Во время тренировок в этом бассейне, как и в открытом космосе, за считанные часы теряются килограммы...

Перед прибытием лабораторного блока будет проделана еще одна важная операция: с помощью грузового "Прогресса МС-16" отстыкуют и спустя четыре часа затопят в Тихом океане модуль "Пирс". Сейчас он занимает требуемый для "Науки" стыковочный узел. Придется освободить.

Многофункциональный лабораторный модуль - 17-й для МКС. И он должен стать одним из самых больших на станции. МЛМ очень ждут и космонавты, и ученые: с его появлением научные исследования на МКС должны выйти на принципиально новый уровень.

Ранее научный руководитель ИКИ РАН академик Лев Зеленый сообщил СМИ, что институт рассчитывает после запуска "Науки" поставить для него два научных прибора. Первый прибор - "Ковергенция" - комплекс для исследования климатических изменений на Земле. Второй - бортовой детектор нейтронов - для изучения нейтронного потока от Земли, который возникает при взаимодействии космических лучей с атмосферой.

Модуль "Наука" в сборочном цеху. Фото: wikipedia.org

Напомним: строительство многофункционального лабораторного модуля было начато еще в 1995 году. Первоначально его рассматривали как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004-м было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать дублер в полноценный летный модуль. Запуск назначили на 2007 год, однако в срок завершить изготовление не успели, и отправку на Байконур несколько раз откладывали.

В декабре 2012 года изготовленный в ГКНПЦ им. Хруничева лабораторный модуль передали для дальнейших испытаний в РКК "Энергия". Но в ноябре 2013 года был выявлен серьезный дефект - металлическая стружка в топливопроводе, и модуль отправили обратно хруничевцам. На доработку и устранение проблем.

Сроки запуска модуля переносились неоднократно. Так, пуск назначался на 2017 год, но был перенесен на 2018-й. Как тогда сообщалось, из-за засора в топливной системе. Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль был возвращен производителю на доработку. Позднее в Роскосмосе сказали, что основной причиной проблем с топливной системой "Науки" был не засор, а брак, кроме того, решается вопрос о замене баков МЛМ на баки от разгонного блока "Фрегат".

Потом говорили о старте "Науки" в 2019-м году, потом запуск "Науки" ожидался в конце 2020 - начале 2021 года…

"Символично, что в Год науки и технологий состоится запуск многофункционального лабораторного модуля "Наука" к МКС. Сегодня в ракетно-космической отрасли России внедряются передовые технологии и разработки, которые позволяют нашей стране оставаться одним из лидеров научно-технического прогресса. Запуск модуля "Наука" к МКС - одно из самых ожидаемых событий для всего профессионального сообщества - для ученых, инженеров, космонавтов. За всеми космическими открытиями и разработками стоит фундаментальная и прикладная наука", - отметил вице-премьер, сопредседатель оргкомитета Года науки и технологий Дмитрий Чернышенко.

Продолжительность летных испытаний - 12 месяцев с момента пуска с космодрома Байконур. По оценкам многих экспертов, в перспективе "Наука", а также еще два модуля, разрабатываемые для МКС, узловой и энергетический, могут стать основой для независимой российской орбитальной станции.