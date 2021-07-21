Самолет "Байкал" получит гибридный двигатель в 2024 году

Новейший легкий многоцелевой самолет "Байкал" получит с 2024 года гибридную силовую установку с маршевым и электрическим двигателями. Об этом рассказал замглавы Минпромторга Олег Бочаров.

По его словам, такая установка позволит "задублировать" безопасность самолета.

"Дорабатываемый ВК-800, которым он ("Байкал" - прим. ред.) будет снабжен с 2024 года, безусловно, будет обладать электрической силовой установкой", - цитирует его РИА Новости.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров отмечал, что "Байкал" сможет заменить АН-2. Он оценил рыночный потенциал "Байкала" минимум в 190 самолетов до 2030 года.