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Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Рубрика: Экономика
21.07.2021 15:36
Текст: Матвей Линник

Самолет "Байкал" получит гибридный двигатель в 2024 году

Новейший легкий многоцелевой самолет "Байкал" получит с 2024 года гибридную силовую установку с маршевым и электрическим двигателями. Об этом рассказал замглавы Минпромторга Олег Бочаров.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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По его словам, такая установка позволит "задублировать" безопасность самолета.

"Дорабатываемый ВК-800, которым он ("Байкал" - прим. ред.) будет снабжен с 2024 года, безусловно, будет обладать электрической силовой установкой", - цитирует его РИА Новости.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров отмечал, что "Байкал" сможет заменить АН-2. Он оценил рыночный потенциал "Байкала" минимум в 190 самолетов до 2030 года.

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