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Рубрика: Культура

Стали известны актеры, которые сыграют главные роли в фильме "Нюрнберг"

Текст: Сусанна Альперина
Создатели фильма "Нюрнберг" официально раскрыли имена актеров, которые сыграют в нем главные роли. До этого было известно, что в картине снимаются Евгений Миронов и Сергей Безруков. Обозреватель "РГ" писала об этом, когда была на съемочной площадке. Она же видела и исполнителя главной мужской роли. Но по правилам игры - нужно дождаться официального объявления от авторов проекта. Итак, главных героев в картине Николая Лебедева "Нюрнберг" сыграют Сергей Кемпо и Любовь Аксенова.
Фото: Компания "Синема Продакшн" Фото: Компания "Синема Продакшн"
Фото: Компания "Синема Продакшн"

По сюжету - среди тех, кто приезжает в Нюрнберг работать на знаменитом процессе века, - главный герой картины Игорь Волгин. Он молод, но прошел войну, имеет награды, владеет несколькими иностранными языками. Волгину предстоит быть переводчиком в составе советской делегации под руководством полковника Мигачева (в этой роли Евгений Миронов). Роль Волгина играет Сергей Кемпо, для которого это первая главная роль в кино.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Однажды на улице Нюрнберга Волгин встречает юную русскую девушку Лену. Их зарождающееся чувство пройдет через множество испытаний... В роли Лены - Любовь Аксенова.

"Это первая для меня главная роль в кино, и это фантастический подарок судьбы, но и огромная ответственность. Моя роль очень интересная, потому что моему герою, который прошел через войну, предстоит стать сотрудником Нюрнбергского процесса, участвовать в детективных шпионских историях, в экшн-сценах - драках, погонях, перестрелках, мне предстоит тонуть, гореть, быть на грани жизни и смерти, встретить любовь и многое другое. Конечно, важной частью сюжета является сам Нюрнбергский процесс, но в нашем фильме будет множество других историй, которые происходят во время Процесса, но за пределами Дворца Правосудия. Мы снимаем масштабное зрительское кино, которое, как мы надеемся, заставит зрителей и переживать, и плакать, и сострадать - и всему человечеству, пережившему ужас войны, и нашим героям, которым посчастливилось выжить и теперь обязательно надо стать счастливыми", - говорит Сергей Кемпо.

Фото: Компания "Синема Продакшн"

"Нюрнберг" - это первая историческая и настолько масштабная полнометражная картина в моей биографии. Конечно, это отразилось на подготовке. Погружаться в исторический материал, примерять на себя совершенно другие обстоятельства жизни, другое время, не теряя при этом общую связующую нить с современным человеком - это оказалось очень интересной задачей. Сам Нюрнбергский процесс - это колоссальное событием, впитавшее в себя огромное количество невероятных человеческих судеб. Мне кажется, что история наших с Сергеем героев точно не оставит зрителей равнодушными, ведь эта история простых людей, которые стали частью важнейшего исторического события", - слова Любови Аксеновой.

Николай Лебедев, автор сценария и режиссер отзывается об исполнителях главных ролей так: "Я убежден в том, что кино - это прежде всего энергия, которую приносят на экран создатели фильма и, в первую очередь, - актеры. Вот почему для меня так важно, чтобы исполнители ролей обладали сильной, яркой, светлой энергией, проникающей в зрительный зал и заставляющей аудиторию сопереживать, сострадать, радоваться вместе с персонажами. Сергей Кемпо и Любовь Аксенова обладают такой энергией, они и сами в чем-то похожи на людей, которых изображают. Сергей - азартный, яростный, мятущийся, очень искренний и честный; кажется, он проживает вместе со своим персонажем каждый момент истории, и уже невозможно отделить, где сам актер, а где его герой. Строгая мужская сила и сдержанность и одновременно юношеское стремление к безудержности и открытым эмоциям, по-моему, свойственны не только главному герою Волгину, но и самому Кемпо. Люба - хрупкая, трепетная, но вместе с тем с мощным человеческим стержнем внутри, она может быть отстраненной и почти холодной, очень рассудочной, и вдруг обнаруживает пылкость, эмоциональность и подлинную страсть. Эти взаимоисключающие качества очень важны для нашей героини - обыкновенной девушки, оказавшейся в неординарных жизненных обстоятельствах".

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