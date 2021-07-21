Ученые доказали эффективность подавляющего коронавирус вещества

Содержащееся в полыни вещество артемизинин способно подавлять вирус SARS-CoV-2. Об этом заявили европейские ученые по итогам исследований, результаты которых опубликованы в журнале Scientific Reports.

Испытания проводились на человеческих клетках. В качестве модельных вирусов использовались два штамма - немецкий и датский.

Результаты показали, что артемизинин и его производные (артесунат, артеметер, а также простой экстракт Artemisia annua) весьма успешно подавляют вирус, в том числе и в случае его попадания в легкие человека (они наиболее уязвимы при данной инфекции).

Наиболее эффективным оказался артесунат. В то же время отмечается, что содержащиеся в полыни соединения обладают очень небольшим терапевтическим окном, то есть могут помочь только сразу после попадания вируса в организм. В ближайшее время начнутся клинические испытания производных артемизинина, пишет РИА Новости.

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