Ученые выяснили, что кабаны загрязняют климат не меньше автомобилей

Дикие и одичавшие свиньи производят углекислый газ на уровне автомобилей. К такому выводу пришли учёные из университета Квинсленда в Австралии и университета Кентербери в Новой Зеландии.

Проведенное исследование показало, что кабаны по всему миру в поисках пищи роют огромные участки почвы подобно тракторам. Такая деятельность приводит к выделению около 4,9 млн тонн углекислого газа ежегодно, что эквивалентно 1,1 млн автомобилей.

"Поскольку в почве содержится почти в три раза больше углерода, чем в атмосфере, даже небольшая часть углерода, выбрасываемого из почвы, может ускорить изменение климата", - заявил специалист одного из университетов Кристофер О'Брайан.

Ученые смоделировали тысячи карт глобальной плотности кабанов и рассчитали площадь вспахиваемой ими почвы. Выяснилось, что только в США числится более 6 миллионов этих животных. В Австралии насчитывается до 24 миллионов диких свиней.

В то же время соавтор исследования Николас Паттон из Кентерберийского университета напомнил, что инвазивные виды (дикие кабаны) являются следствием деятельности человека. Поэтому ответственность за экологические последствия должны нести не свиньи, а люди, которые способствуют распространению этих животных. Проблему быстрорастущей популяции кабанов пытаются решить за счет отлова и охоты.