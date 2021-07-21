Украина перебросила войска к границе с Россией и провела тренировки с использованием зенитных ракетных комплексов "Бук". Об этом рассказало министерство обороны Украины на своей странице в социальной сети Facebook.

"В рамках тактической подготовки подразделений ПВО состоялась тренировка боевых расчетов зенитных ракетных комплексов "Бук", - отмечается в сообщении. Согласно выложенному видеоролику, в учениях неподалеку от Крыма были задействованы не менее трех ЗРК.

Примечательно, что тренировка состоялась на следующий день после того, как экс-президент Украины Петр Порошенко пообещал отнять Крым у России. В ответ в Москве его назвали фантазером, а на полуострове пообещали устроить ему трибунал за все преступления, совершенные им в отношении Крыма и крымчан, в том числе энергетическую, водную, транспортную и продовольственную блокаду полуострова.