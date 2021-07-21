Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 должен составить 80% к ноябрю

Уровень коллективного иммунитета в РФ к коронавирусу должен быть не менее 80% к 1 ноября. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства.

Она пояснила, что такую задачу по прививке хотя бы первым компонентом власти ставят к 1 ноября 2021 года, имея в виду, в том числе, и необходимость проведения повторной вакцинации и вакцинации переболевших после того, как прошло шесть месяцев. Как отметила вице-премьер, сейчас 17 субъектов наиболее близки к достижению коллективного иммунитета или показателя в 60%, в которые входят вакцинированные и переболевшие, в том числе в бессимптомной форме.

"После достижения коллективного иммунитета в отсутствие эпидемиологического подъема заболеваемости можно перейти на вакцинацию один раз в 12 месяцев", - сказала Голикова. Вице-премьер добавила, что согласно имеющимся исследованиям, устойчивый иммунный ответ у людей, переболевших коронавирусом или вакцинированных, сохраняется в среднем шесть месяцев, к 9-12 месяцам защита постепенно ослабевает.

"Поэтому в период эпидемиологического подъема заболеваемости, в котором мы сейчас находимся, Всемирная организация здравоохранения рекомендует вакцинироваться через шесть месяцев. Это касается как переболевших, так и тех, кто ранее сделал прививку", - отметила Голикова.

Ранее о том, что коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ достиг около 60%, заявил директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.