В Беларусь прибывают российские военнослужащие для подготовки учения "Запад-2021"

Для подготовки к участию в совместном стратегическом учении Вооруженных сил России и Беларуси "Запад-2021" в среду, 21 июля, в РБ прибывают первые воинские эшелоны с российскими военнослужащими и техникой. Об этом стало известно из информации военного ведомства в Минске.

Как уже сообщал "СОЮЗ", в основу замысла предстоящих совместных учений положен один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства. В ходе учения будут отрабатываться и вопросы применения совместных штурмовых групп в городских условиях. Также планируется оценить эффективность новых и модернизированных образцов вооружения. Все это, по оценке экспертов, - ради "укрепления военной безопасности Союзного государства".

Кстати, министр обороны РФ Сергей Шойгу, на заявление которого ссылается ТАСС, уже объявил на пленарном заседании общественного совета при Минобороны о планах провести серию подготовительных учений, которые будут предварять эти масштабные стратегические командно-штабные маневры.

Ранее в российских ВС, по его словам, прошли внезапные проверки боеготовности, и выразил недоумение, что они "напугали западных соседей", хотя проводились согласно плану и "в соответствии с международными договоренностями", - констатировал российский министр, добавив, что до конца года помимо "Запада-2021" запланировано большое количество мероприятий боевой подготовки.