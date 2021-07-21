В Беларуси повысят возрастной ценз для кандидата в президенты

На пять лет предлагается увеличить возрастной ценз для избрания на пост президента Беларуси, заявил председатель Конституционной комиссии Петр Миклашевич. Подводя итоги работы по разработке предложений по изменению Основного закона страны, глава Конституционного суда уточнил, что в республике главой государства впредь сможет стать гражданин, достигший сорока лет.

Кроме того, по его словам, которые приводит БЕЛТА, в республике предлагается закрепить в Конституции, что один человек может быть президентом не более двух сроков.

Предлагается также включить в раздел "Прокуратура, комитет государственного контроля" главу об уполномоченном по правам человека с определением его конституционного статуса, порядка назначения и основных полномочий. Таким образом, пояснил Миклашевич, "вводится новый правозащитный институт в целях дополнительной гарантии защиты прав и свобод человека для эффективной связи между гражданами и властью в правозащитной сфере".