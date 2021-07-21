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21.07.2021 16:55
Рубрика: Культура

В Царицыно проведут выставку-фестиваль, посвященную русской опере XVIII века

Текст: Северьян Цагарейшвили
Выставка-фестиваль под названием "Театрократия. Екатерина II и опера" откроется в музее-заповеднике "Царицыно" 19 сентября. В преддверии события в Екатеринском зале Большого царицынского дворца прошел пресс-бранч.
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

Речь идет о XVIII веке, об эпохе правления императрицы Екатерины II. Знаменитый историк театра Николай Евреинов дал этому российскому периоду определение "театрократия", подчеркивая всепроникающую власть театрального искусства. Этой эпохе и посвящена предстоящая выставка, объединившая экспонаты 27 российских музеев, две оперные премьеры и насыщенную программу для широкой и профессиональной аудитории.

Фото: Копирайт ООО "Метрафильмс"
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- Царицыно - это очень театральное место, не только в силу того, что многие историки и искусствоведы называют его "театром архитектуры", но и потому, что оно имеет уникальную театральную сущность. Перевоплощения из XXI века в XVIII век в наше время становятся очень актуальными: ведь сегодня, в условиях тотальной прозрачности и публичности, мы все живем как на сцене. А театр XVIII века, который для императрицы Екатерины Второй был одной из важнейших частей ее жизни, является для нас огромным источником вдохновения, - отметила генеральный директор музея "Царицыно" Елизавета Фокина.

"Опера как политика", "Опера как удовольстие", "Опера как воспитание", "Опера как страсть" - из этих разделов состоит выставка, где собраны уникальные подборки эскизов придворных сценографов Екатерины II, оригинальные проекты императорских и частных театров, театральные машины, костюмы и бутафория XVIII века, а также автографы сочиненных и написанных рукой императрицы либретто, партитуры ее любимых опер. Экспозицию завершает оперный VR-cпектакль, созданный совместно с Большим театром при участии актрисы Ингеборги Дапкунайте и дирижера Филиппа Чижевского.

- Театральная деятельность Екатерины II именно в XXI веке оказалась чрезвычайно актуальна. Мы живем в то время, когда театр максимально стремится расширить свои границы, посмотреть на себя с разных сторон. Это эпоха тотального взгляда на театр, и формат VR-спектакля как раз очень созвучен всем этим темам, - заметил куратор проекта Илья Кухаренко.

В основе оперного действа в формате дополненной реальности - фрагменты русских и итальянских оперных партитур XVIII века, многие из которых не исполнялись более двух с половиной столетий.

- Мое кредо - открывать любую партитуру, как будто у нее нет никакого бэкграунда. С русской музыкой второй половины XVIII века именно такая история, для нас она абсолютно современна и сродни той музыке, которая пишется сегодня. Вообще, русская музыка того периода - мощнейший симбиоз фолка, эпохи классицизма и эпохи барокко, по сути народные песни в моцартовской оркестровке. Сегодня у нас есть возможность интерпретировать их сквозь призму нашего сознания, - рассказал маэстро Филипп Чижевский:

Фото: Дмитрий Спиридонов
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Помимо основной экcпозиции, посетителей "Царицыно" ждут две оперные премьеры, которые представит кукольный театр "Трикстер". Это редкая камерная опера "Китаянки" Кристофа Виллибальда Глюка - композитора, чья музыка часто звучала при дворе Екатерины Великой, а также "Дидона и Эней" Генри Перселла - одно из самых известных музыкальных воплощений античного мифа о карфагенской царице Дидоне, с которой, как известно, ассоциировала себя русская императрица.

Также программа выставки-фестиваля включает в себя более сорока образовательных событий, в том числе серию детских воркшопов от образовательного кластера театра "Новая опера" (ОКНО). А в кинозале "Арзамас" пройдет серия показов и обсуждений лучших оперных постановок из крупнейших театров мира - нью-йоркской Метрополитен-опера, лондонского Ковент-Гарден, миланского Ла Скала и других.

Справка "РГ"

Выставка-фестиваль "Театрократия. Екатерина II и опера" пройдет в Царицыно с 19 сентября 2021 года по 9 января 2022.

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