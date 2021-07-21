В Киргизии во время схода селя погибла шестилетняя девочка

В Сузакском районе Джалал-Абадской области Киргизии в результате схода селя погибла шестилетняя девочка.

В министерстве чрезвычайных ситуаций республики рассказали, что в районе Кара-Дарыя примерно в 17:00 после проливного дождя с горных ложбин сошел мощный грязевой поток. Жертвой стихии стала девочка 2015 года рождения. Ее тело обнаружили спасатели.

Затоплены дворы жилых домов в селах Достук и Чангыр-Таш. Сель практически полностью перекрыл движение по автомагистрали Сузак - Кара-Дарыя. На место происшествия направлены дополнительные силы спасателей и специальной техники.

Напомним, 20 июля 2021 года в селевом потоке, который обрушился на местечко Ак-Терек Лейлекского района Баткенской области погиб 16-летний подросток.