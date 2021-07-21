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Рубрика: Экономика

В ПФР объяснили, как получить социальную доплату к пенсии

Текст: Василий Кошкин

С 2022 года неработающим пенсионерам не придется подавать заявления для установления социальной доплаты. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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"Доплата будет назначаться проактивно со дня назначения пенсии", - отметили в ПФР.

Если размер пенсии окажется ниже прожиточного минимума пенсионера, Пенсионный фонд сам запросит сведения о мерах соцподдержки через Единую государственную информационную систему соцобеспечения. Если в системе таких данных не окажется, ПФР обратится за информацией в соответствующий уполномоченный орган.

В том случае, если и после этого доход пенсионера будет меньше минимума, ПФР сам назначит необходимую сумму. В течение трех рабочих дней пенсионеру должно прийти уведомление, отмечает РБК.

Ранее в отделении ПФР по Москве и Московской области напомнили, что федеральные льготники имеют право выбрать форму получения набора социальных услуг: натуральную или денежную. Подать заявление о замене набора соцуслуг или его части денежной выплатой можно до 1 октября.

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