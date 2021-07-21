В Совфеде сообщили о росте числа детских лагерей в программе кешбэка

Количество детских оздоровительных лагерей, которые участвуют в программе кешбэка, значительно выросло благодаря вмешательству сенаторов. Об этом сообщила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

"Благодаря вмешательству сенаторов ситуация с кешбэком за путевки в детские лагеря улучшается", - приводит слова Гумеровой пресс-служба Совфеда.

Сенатор напомнила, что комитет, который она возглавляет, провел мониторинг организации летнего отдыха детей в 62 регионах. Одной из ключевых была проблема подключения стационарных загородных лагерей к программе кешбэка. Тогда обнаружилось, что из 1,2 тысячи лагерей, которые подключились к программе, только 170 смогли самостоятельно выполнить все требования инструкции. Остальных подключили туроператоры, что повысило стоимость путевок.

Благодаря взаимодействию Совфеда с Ростуризмом ситуация серьезно улучшилась. "По состоянию на 12 июля 2021 года количество лагерей, участвующих в программе напрямую, возросло со 170 до 757 организаций", - отметила Гумерова. Она добавила, что по обращению сенаторов прорабатывается вопрос об упрощении процедуры регистрации для потенциальных участников программы, а также о расширении сроков для прохождения всех процедур.