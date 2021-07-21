Потерпевший, автомобиль которого получил повреждения в ДТП, может требовать возмещение ущерба не только от страховщика по ОСАГО, но и с виновника ДТП. На это указал Верховный суд.

Если автовладелец не согласен с размером страховой выплаты, он может потребовать доплаты от виновника ДТП. Фото: Сергей Михеев

Итак, машина некоего автовладельца получила повреждения в ДТП. По оценкам экспертов, стоимость восстановительного ремонта без учета износа составляла 312 тысяч рублей. С учетом износа - 95 тысяч. При этом автовладелец настоял на том, чтобы страховая компания компенсировала ему ущерб деньгами. Страховщик выплатил ему 95 тысяч, после чего автовладелец подал в суд на виновника аварии с требованием компенсировать ему оставшуюся часть суммы. Апелляционная инстанция это решение отменила. Она сослалась на то, что истец не вправе требовать возмещения ущерба с причинителя вреда, поскольку сам выбрал получение страхового возмещения в денежной форме.

С этим не согласилась кассационная инстанция, указав на неправильное применение норм материального права, и оставила в силе решение суда первой инстанции.

Дело дошло до Верховного суда, который поддержал решение кассационного суда. Он напомнил, что в соответствии с Гражданским кодексом пострадавший имеет право на полное возмещение убытков от причинителя вреда. Закон об ОСАГО нацелен на защиту прав потерпевших, но гарантирует возмещение вреда в пределах, установленных этим законом. Пределы - это не только ограничение по выплате в размере 400 тысяч рублей, но и порядок расчета страховой выплаты с учетом износа деталей. Согласно статье 1072 ГК причинитель вреда возмещает разницу между страховым возмещением и фактическим размером ущерба.

При этом требования к страховщику, застраховавшему ответственность, и к причинителю вреда - это самостоятельные требования. Одно другого не может заменить или подменить. Закон об ОСАГО не исключает распространение общих норм ГК на отношения между потерпевшим и причинителем вреда.

Получив выплату по ОСАГО, пострадавший может потребовать доплаты с виновника ДТП

Теперь у судов не должно вызывать сомнений, что если пострадавший получил выплату по ОСАГО, то это не отменяет его права на выставление счета виновнику аварии, если полученная сумма не полностью возмещает ущерб.