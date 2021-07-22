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Рубрика: В мире

Байден: Пандемия COVID-19 переключилась на непривитых американцев

Фото: AFP/SAUL LOEB Фото: AFP/SAUL LOEB
Фото: AFP/SAUL LOEB

Пандемия коронавируса переключилась на тех, кто не сделал прививку. Об этом заявил президент США Джо Байден во время общения с гражданами, организованном телеканалом CNN.

Фото: AFP/SAUL LOEB
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"Все просто: у нас пандемия среди тех, кто не вакцинирован", - цитирует РИА Новости американского лидера. По словам президента, среди 10 тысяч тех, кто недавно умер от коронавируса, 9 950 не были вакцинированы.

Байден также рассчитывает, что скоро можно будет вакцинировать и детей младше 12 лет. При этом он подчеркнул, что не указывает ученым, что делать. Решение о вакцинации детей будет принято, когда для этого будет достаточно оснований.

"Дельта"-штамм, впервые выявленный в Индии, в настоящее время составляет 83 процента от всех зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 в США. Об этом во вторник заявила директор Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) доктор Рошель Валенски. По ее словам, почти две трети округов США вакцинировали менее 40 процентов своих жителей, "что привело к появлению и быстрому распространению высокоинтенсивного штамма "дельта".

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцинация от коронавируса

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