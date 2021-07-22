Бондарчук и Куценко снимутся в первом российском сериале для Netflix

Новости

Умер автор музыки к фильму "Семь лет в Тибете" Томас Райна 12:35
Шарлиз Терон и режиссер "Оно" снимут сериал про массовую резню 12:26
В Германии ожидают результатов от энергетического партнерства с РФ 12:24
Власти направят почти 2,8 млрд рублей на выплаты кураторам учебных групп 12:21
Один из фигурантов "дела Сафонова" впал в кому 12:18
Правительство выделит 1,5 млрд рублей на выплаты многодетным семьям 12:17
На крышу дома "под юбкой" в центре Москвы залез мужчина 12:11
Стартапы в области ИИ смогут получить до 20 млн рублей 12:09
Певец, актер и комик Милан Ласика умер на сцене своего театра 12:02
На роль Бэтгерл выбрана актриса латиноамериканского происхождения 11:51
На Киевском направлении МЖД задерживаются поезда 11:47
В России выявили бразильский штамм коронавируса "гамма" 11:34
Жительницу Первоуральска по ошибке "похоронили", перепутав с тезкой 11:32
Основатель ВИА "Апельсин" Тыну Ааре умер перед своим 68-летием 11:32
Россия отправила в Беларусь военных на учения "Запад-2021" 11:21
В Бурятии откроют кинотеатры для вакцинированных посетителей 11:17
Московские компании прошли в финал российско-китайского конкурса инноваций 11:15
Дзагоев продлил контракт с ЦСКА 11:11
В Петербурге началась генеральная репетиция военно-морского парада 11:07
Экс-президенту Панамы грозит до 8 лет тюрьмы за прослушку оппонентов 11:05
Президент ОКР: Для себя не допускаю, что Олимпиаду могут отменить 11:00
"Рособоронэкспорт" на МАКС-2021 заключил контракты на сумму свыше 1 млрд евро 11:00
Поздняков: Более половины российских спортсменов прошли вакцинацию 10:51
Сотрудник ФНС в Воронеже задержан за взятку в восемь миллионов рублей 10:46
Мишустин поручил представить идеи по доступности российской авиатехники 10:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
22.07.2021 11:05
Рубрика: Культура

Бондарчук и Куценко снимутся в первом российском сериале для Netflix

Текст: Сусанна Альперина
Крупнейший онлайн-кинотеатр мира Netflix объявил о начале съемок первого российского драматического сериала "Анна К". Ранее о проекте сообщала "РГ". Netflix сделал объявление, сохранив интригу для будущих зрителей. Так, стало известно, что в сериале примут участие, помимо ранее объявленной исполнительницы главной роли Светланы Ходченковой, Федор Бондарчук, Юля Александрова, Гоша Куценко, Юра Борисов и другие.
Фото: Предоставлено Netflix Фото: Предоставлено Netflix
Фото: Предоставлено Netflix

Ниже вы сможете прочитать, какие именно роли они сыграют, и на какие достижения в их карьере делает акцент Netflix. И тут виден очень грамотный подход. Не объявлен ключевой герой - остается загадкой, кто сыграет Алексея Вронского. Зрителей держат в напряжении уже на этом этапе - можно только себе представить, каким будет сериал. Тем более, что актеры подобраны так, чтобы "захватить" разные слои аудитории. Например, присутствие в сериале модного писателя Александра Цыпкина - явный расчет на то, что к "Анне К" "примкнет" российский глянец и его читатели и почитатели.

Фото: netflix.com
Netflix запустит собственные видеоигры

Итак, кто кого сыграет из уже известных имен. Полностью сохраняем авторское представление актеров, присланное от Netflix в "РГ".

Алексей Каренин - Федор Бондарчук

Федор - российский кинорежиссер ("Сталинград", "Притяжение", "Вторжение"); актер ("Спутник"), продюсер и телеведущий.

Дарья "Долли" Облонская - Юля Александрова

Юля - комедийная актриса, снявшаяся более чем в десятке популярных российских комедий, в том числе в хите "Горько!".

Степан "Стива" Облонский - Гоша Куценко

Гоша - российский актер театра и кино, известный по фильмам "Мама не горюй" и вампирским франшизам "Ночной дозор" и "Дневной дозор".

Константин Левин - Юра Борисов

Юра - единственный российский актер, сыгравший главные роли сразу в двух фильмах, отобранных для участия в Каннском кинофестивале 2021 ("Петровы в Гриппе", "Купе No 6"). Он также исполнил главную роль в российском фильме "Серебряные коньки", доступном на Netflix по всему миру.

Сергей Кознышев - Александр Цыпкин

Александр - известный российский писатель, журналист, по роману Цыпкина снят сериал "Беспринципные".

Агафья Михайловна - Татьяна Догилева

Недавний международный успех Татьяны - роль второго плана в проекте "Обычная женщина", который стал победителем смотра сериалов Series Mania 2018.

Екатерина "Кити" Щербацкая - Даша Верещагина

Прямая речь

Анна Наглер, директор направления оригинальных сериалов Netflix по Центральной и Восточной Европе и России:

"Для нас большая честь начать работу над первым русским сериалом Netflix. Захватывающе осваивать производство в новом и столь интересном для нас регионе, и мы надеемся, что наш проект понравится зрителям по всему миру. Мы работаем вместе с выдающимися представителями российской киноиндустрии и теперь рады анонсировать яркую команду актеров".

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Мишустин поручил представить идеи по доступности российской авиатехники
В Петербурге началась генеральная репетиция военно-морского парада
Минпромторг ответил на сообщения о росте цен на одежду и обувь
Байден: "Северный поток-2" уже ничто не остановит
Мэр Керчи ушел в отставку
Концерт Дня Союзного государства стал блестящим украшением "Славянского базара в Витебске"
Почему из "Удивительных приключений Юмы" не получилось сказки про нерпу