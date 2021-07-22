Бондарчук и Куценко снимутся в первом российском сериале для Netflix

Ниже вы сможете прочитать, какие именно роли они сыграют, и на какие достижения в их карьере делает акцент Netflix. И тут виден очень грамотный подход. Не объявлен ключевой герой - остается загадкой, кто сыграет Алексея Вронского. Зрителей держат в напряжении уже на этом этапе - можно только себе представить, каким будет сериал. Тем более, что актеры подобраны так, чтобы "захватить" разные слои аудитории. Например, присутствие в сериале модного писателя Александра Цыпкина - явный расчет на то, что к "Анне К" "примкнет" российский глянец и его читатели и почитатели.

Итак, кто кого сыграет из уже известных имен. Полностью сохраняем авторское представление актеров, присланное от Netflix в "РГ".

Алексей Каренин - Федор Бондарчук

Федор - российский кинорежиссер ("Сталинград", "Притяжение", "Вторжение"); актер ("Спутник"), продюсер и телеведущий.

Дарья "Долли" Облонская - Юля Александрова

Юля - комедийная актриса, снявшаяся более чем в десятке популярных российских комедий, в том числе в хите "Горько!".

Степан "Стива" Облонский - Гоша Куценко

Гоша - российский актер театра и кино, известный по фильмам "Мама не горюй" и вампирским франшизам "Ночной дозор" и "Дневной дозор".

Константин Левин - Юра Борисов

Юра - единственный российский актер, сыгравший главные роли сразу в двух фильмах, отобранных для участия в Каннском кинофестивале 2021 ("Петровы в Гриппе", "Купе No 6"). Он также исполнил главную роль в российском фильме "Серебряные коньки", доступном на Netflix по всему миру.

Сергей Кознышев - Александр Цыпкин

Александр - известный российский писатель, журналист, по роману Цыпкина снят сериал "Беспринципные".

Агафья Михайловна - Татьяна Догилева

Недавний международный успех Татьяны - роль второго плана в проекте "Обычная женщина", который стал победителем смотра сериалов Series Mania 2018.

Екатерина "Кити" Щербацкая - Даша Верещагина

Прямая речь

Анна Наглер, директор направления оригинальных сериалов Netflix по Центральной и Восточной Европе и России:

"Для нас большая честь начать работу над первым русским сериалом Netflix. Захватывающе осваивать производство в новом и столь интересном для нас регионе, и мы надеемся, что наш проект понравится зрителям по всему миру. Мы работаем вместе с выдающимися представителями российской киноиндустрии и теперь рады анонсировать яркую команду актеров".