Борис Титов поддержал позицию банков в вопросе об экосистемах

Уполномоченный при президенте РФ Борис Титов высказался в поддержку крупнейших банков, которые сегодня предупредили, что изменение требований регулятора по экосистемам может привести к массовому закрытию отделений кредитных организаций в небольших городах. "С одной стороны бизнес должен быть защищён от "недружественного" поглощения банками, с другой - ЦБ на пути к логичной цели может уничтожить все вокруг. Поэтому, с оговорками про защиту бизнеса, в данном случае я - на стороне банков", - заявил он "РГ".

Ранее главы крупнейших банков России направили Центробанку обращение из-за планов ввести риск-чувствительный лимит для игроков с экосистемами. По данным РБК, письмо председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной подписали президенты Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин, председатели правлений Газпромбанка и "Открытия" Андрей Акимов и Михаил Задорнов, а также президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский. По мнению авторов письма, новые правила регулирования могут привести к массовому закрытию отделений в небольших городах и тому, что более 100 банков нарушат нормативы достаточности капитала.

Предложения ЦБ направлены в первую очередь на банки, активно развивающие собственные экосистемы (Сбер, ВТБ и Тинькофф банк). Однако регулятор признавал, что изменения затронут всех участников рынка. Речь идет об ужесточении регулирования так называемых иммобилизованных активов банков. Как правило, банки получают их, когда забирают залог у неплатежеспособных заемщиков.

ЦБ предложил к 2023 году установить планку на долю вложений в такие активы относительно совокупного капитала банка (не более 30 процентов). В противном случае скорректированную стоимость актива начнут вычитать из капитала. А это уже грозит неисполнением нормативов. Как указывается в письме банкиров, в настоящее время 190 из 377 банков не вписываются в предлагаемые требования. В результате 46 банков не потянут порог достаточности капитала Н1.0, а 66, в том числе два системно значимых, не смогут выполнить норматив с учетом надбавок.

"Более 5 процентов капитала потеряют 58 банков, большая часть из которых находится в регионах, - уточнил Борис Титов. - В результате сильнее всего пострадают кредитные организации с развитой сетью филиалов. Чтобы подстроиться под новые условия, банкам придется закрывать отделения. Кроме того, в новых условиях банкам придется стать строже к заемщикам, а также чаще идти на уничтожение предприятий, чем заниматься восстановлением их деятельности.

Такие изменения скажутся и на кредитовании реального сектора экономики. Для инновационного бизнеса заметно вырастут ставки по кредитам, поскольку банки больше не смогут входить в капитал".

Другие эксперты также рекомендовали Банку России скорректировать свой подход.

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