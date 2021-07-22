Эксперты оценили риски для банков при регулировании экосистем

Концепция регулирования экосистем Банка России нуждается в корректировке по ряду параметров, считают опрошенные "РГ" эксперты. Ранее главы крупнейших банков России направили Центробанку обращение из-за планов ввести риск-чувствительный лимит для игроков с экосистемами.

В июне Банк России представил консультативный доклад "Регулирование рисков участия банков в экосистемах и вложений в иммобилизованные активы". В его основе - вопросы регулирования банков. В нем выделяется три варианта участия банка в экосистеме - экосистема строится вокруг банка, банк участвует на партнерских началах в экосистеме, или какая-либо IT-компания купила небольшой банк ради построения экосистемы.

Риски, возникающие у банка в этих вариантах, заметно различаются. Так, в случае небольшого банка, купленного как финансовый инструмент для экосистемы, наиболее существенным станет риск информационной безопасности. "В частности, цифровизация операционных процессов, развитие электронных сервисов и, как следствие, обогащение и передача большого объема данных между участниками экосистемы могут увеличить риск несанкционированного использования данных", - говорится в докладе. Сейчас на российском рынке экосистемы активно развивают Сбербанк, ВТБ и Тинькофф-банк. Но регулирование затронет всех участников рынка и непрофильные активы у них на балансе, а не только экосистемы, ранее сообщал ЦБ.

Банк России в рамках концепции предлагает ужесточить регулирование для так называемых иммобилизованных активов банков, к которым относятся основные средства, земли, вложения в недвижимость, технологии или нефинансовые компании. Подобные активы зачастую оказываются на балансе банков, когда они забирают залоги у неплатежеспособных заемщиков. ЦБ планирует к 2023 году установить для банков риск-чувствительный лимит (РЧЛ) - предельную долю вложений кредитной организации в иммобилизованные активы относительно ее совокупного капитала. Для ее расчета банкам нужно будет разбить все иммобилизованные активы на группы и умножить их объем на специальные повышающие коэффициенты иммобилизации. Полученный результат должен вписаться в лимит на уровне 30% капитала банка (к 2025-2027 годам). Если он будет превышен, то скорректированная стоимость активов должна вычитаться из капитала, что будет оказывать давление на основные нормативы банка.

С критикой такого подхода выступили крупнейшие российские банки, сообщало РБК. Письмо председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной подписали президенты Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин, председатели правлений Газпромбанка и "Открытия" Андрей Акимов и Михаил Задорнов, а также президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский. По мнению авторов письма, новые правила регулирования могут привести к массовому закрытию отделений в небольших городах и тому, что более 100 банков нарушат нормативы достаточности капитала.

"Более 5% капитала потеряют 58 банков, большая часть из которых находится в регионах, - заявил "РГ" уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. - В результате сильнее всего пострадают кредитные организации с развитой сетью филиалов. Чтобы подстроиться под новые условия, банкам придется закрывать отделения. Кроме того, в новых условиях банкам придется стать строже к заемщикам, а также чаще идти на уничтожение предприятий, чем заниматься восстановлением их деятельности. Такие изменения скажутся и на кредитовании реального сектора экономики. Для инновационного бизнеса заметно вырастут ставки по кредитам, поскольку банки больше не смогут входить в капитал. С одной стороны бизнес должен быть защищен от "недружественного" поглощения банками, с другой - ЦБ опять как "слон в посудной лавке" на пути к логичной цели может уничтожить все вокруг. Поэтому, с оговорками про защиту бизнеса, в данном случае - я на стороне банков".

Эксперты, опрошенные "РГ", считают, что Банку России стоит пересмотреть свой подход к созданию экосистем. "Вся вновь создаваемая национальная технологическая инфраструктура (НТИ) должна проектироваться, развиваться и управляться исключительно государством в лице уполномоченных им институтов. Коммерческие организации (например, Сбербанк) могут принимать участие в дальнейшем развитии и эксплуатации объектов НТИ, но только в случае делегирования им государством соответствующих функций", - заявил зампред комиссии по цифровым финансовым технологиям Торгово-промышленной палаты Тимур Аитов. По его словам, объем этих функций должен быть понятен, конкретно очерчен и определен таким образом, чтобы впоследствии для всех объектов НТИ обеспечивать главенствующее (монопольное) положение государства.

В США банкам в принципе не разрешается деньги размещать в экосистемы и что-то иное, не относящееся к банковской деятельности. В России некий промежуточный вариант - это нормально считает главный инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков отметил риски избыточного регулирования в действующем подходе: "Проблема в том, что постепенное ужесточение риск-чувствительного лимита на вложения в иммобилизованные активы предложено в расчёте на то, что банки будут со временем продавать часть акций компаний, составляющих "ядро" созданных ими экосистем. Но для этого необходим развитый фондовый рынок, а российский рынок пока сложно назвать таковым. Поэтому к ужесточению подходов в этой сфере необходимо подходить достаточно аккуратно".

В части вложений банков в капитал нефинансовых компаний - реальных или потенциальных участников их экосистем - регулятором преследуется цель выравнивания конкуренции, повышения открытости экосистем и распределения доступа к их инфраструктуре. В связи с чем регуляторные компромиссы могут противоречить первоначальной задаче, считает управляющий директор по валидации рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов.

Представители Банка России не ответили на запрос "РГ".