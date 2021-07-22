Цена на бензин Аи-95 на бирже впервые превысила 60 тысяч рублей за тонну

Второй день подряд цена на бензин Аи-95 на бирже бьет исторические максимумы, 22 июля цена на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже впервые превысила 60 тысяч рублей за тонну.

Цена Аи-95 на торгах выросла на 0,3%, до 60 029 рублей. Марка Аи-92 поднялась на 0,94%, обновив исторический рекорд пятый день подряд. Сейчас Аи-92 торгуется по 57 597 за тонну.

Сжиженные углеводородные газы, как отмечает ТАСС, тоже растут в цене - на прошлой неделе рекордные значения были обновлены трижды, сейчас стоимость составляет 39 580 рублей за тонну.

Топочный мазут в начале недели упал почти на 10%, но теперь уверенно растет, торгуясь по 22 648 рублей за тонну.

Как сообщал ранее замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин, цена бензина на бирже может стабилизироваться в конце месяца. Сейчас немалую роль играют сезонные факторы, а также восстановление экономики, в том числе рост внутреннего туризма.

Растут и потребительские цены на топливо. По данным Росстата на 12 июля, в среднем с начала года бензин марки АИ-92 подорожал на 4,9%, бензин марки АИ-95 подрос на 4,5%, марка АИ-98 - на 4,9%, а дизельное топливо повысилось в цене на 2,9%.