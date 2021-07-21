В Минэнерго рассказали о причинах роста цен на бензин

Дополнительным фактором, влияющим на рост биржевых цен, Сорокин назвал восстановление экономики после пандемии и увеличение активности в ее различных сферах, в том числе бум внутреннего туризма в условиях закрытых границ.

"В этой связи растет спрос на топливо, в том числе на биржевых торгах, являющихся важной площадкой для поставки топлива в регионы России. Топливные компании поддерживают производство и поставки топлива на внутренний рынок на повышенном уровне - в среднем с начала месяца через биржу проходило 30,5 тыс тонн бензинов ежедневно, что соответствует уровню аналогичного периода допандемийного 2019 года", - сказал замминистра.

По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), бензин марки Аи-92 третий день подряд обновляет исторический максимум, 21 июля его котировки поднялись до 57,06 тыс. рублей за тонну. Бензин марки АИ-95 обновил прошлогодний рекорд, его стоимость достигла 59,85 тыс. рублей за тонну.

По словам Сорокина, рост объемов производства бензина после завершения плановых ремонтов на НПЗ к концу июля поспособствует стабилизации биржевых цен. Минэнерго продолжает регулярный мониторинг топливного рынка, стабильности отгрузок для удовлетворения восстанавливающегося спроса во всех регионах страны.