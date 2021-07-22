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Рубрика: В мире

Директор НАСА поздравил "Роскосмос" с успешным запуском модуля "Наука"

Глава НАСА Билл Нельсон. Фото: AFP/Graeme Jennings Глава НАСА Билл Нельсон. Фото: AFP/Graeme Jennings
Глава НАСА Билл Нельсон. Фото: AFP/Graeme Jennings

Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон поздравил главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина и его команду с успешным запуском многоцелевого лабораторного модуля "Наука".

Фото: NASA/JSC
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Об этом глава НАСА написал в своем Twitter. Он выразил надежду, что новый сегмент поможет дальнейшим научным исследованиям и открытиям. В свою очередь Дмитрий Рогозин поблагодарил американского коллегу, отметив, что передаст поздравления команде "Роскосмоса", пишет ТАСС. "Надеюсь увидеть вас в ближайшее время", - добавил Рогозин.

Напомним, накануне в 17.58 мск с космодрома Байконур стартовала тяжелая ракета-носитель "Протон-М" с многофункциональным лабораторным модулем "Наука". Вес модуля больше 20 тонн. Длина по корпусу - свыше 13 метров, максимальный диаметр - 4,25 метра. Это первый с 2000 года тяжелый отечественный модуль, который Россия отправила на Международную космическую станцию (МКС). Полет продлится восемь дней. Стыковка "Науки" с МКС намечена на 16.26 29 июля.

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