ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%

Европейский центральный банк снова сохранил базовую ставку по кредитам на уровне 0%, по краткосрочным кредитам ставка составляет 0,25%. Ставка по депозитам, как и ранее, будет на уровне - 0,5%, сообщили в ЕЦБ.

Как пояснили в регуляторе, совет управляющих по-прежнему намеревается сохранить ставки на таком уровне, пока инфляция не начнет стабильно приближаться к целевому уровню, то есть, менее 2%.

Также были подтверждены другие меры поддержки ценовой стабильности. В частности, будет продолжена программа выкупа активов (APP) на сумму 20 миллиардов евро каждый месяц, а "пандемийный" выкуп бондов (PEPP) планируется проводить как минимум до марта 2022 года.

Кстати, ЦБ РФ, как ожидается, в пятницу снова повысит ключевую ставку, причем, сразу на 1% - до 6,5%. В регуляторе ранее говорили о целесообразности дальнейшего повышения ставки, которая с начала года росла уже трижды.