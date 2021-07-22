Эксперт: Обращение в ЕСПЧ позволит РФ доказать нарушения на Украине

По его словам, "подобное обращение - первое в российской практике". "До этого Европейский суд по правам человека рассматривал 16 таких дел, половина из них была направлена против России", - напомнил эксперт. По его мнению, это "своевременный, обдуманный, демократичный шаг, ведь речь идет о международном суде".

Как обратил внимание Абашидзе, "Россия исчерпала все другие средства воздействия на власти Украины, где происходят систематические нарушения прав человека". "Различные институты Европейского союза реагируют на отдельные случаи, в том числе указанные в поданной Генпрокуратурой РФ жалобе, но комплексно ситуация на Украине до сих пор не рассматривалась. Теперь же у России появилась возможность представить доказательства по всем пунктам обращения. Это очень серьезно. Ведь когда расследовали дело о крушении самолета "Малайзийских авиалиний" на востоке Украины, никто не рассматривал доводы российской стороны", - отметил он.

К тому же само обращение требует от ЕСПЧ принять обеспечительные меры, то есть обязать власти Украины прекратить действия, нарушающие права человека, и лишь потом суд будет рассматривать по существу саму жалобу. По оценке эксперта, это "жесткое требование прекратить все преступления, которые совершаются на Украине, провести надлежащее расследование и наказать виновных за гибель людей, преследование журналистов, оппозиции".

Конечно, ЕСПЧ периодически выносит политические решения в отношении РФ, но в этот раз Россия проверяет этот суд на объективность. Когда он вынесет свой вердикт, власти Украины должны будут ответить международному сообществу. И даже затягивание процесса пойдет на пользу, ведь на всем его протяжении суд должен обеспечить прекращение преступных действий.

Как отметил Абашидзе, ЕСПЧ принимает не все жалобы, рассмотрение того или иного дела зависит от того, какие будут представлены доказательства и как они состыкуются с положениями Европейской конвенции по правам человека. "Суд может защищать только те права, что закреплены в Европейской конвенции и протоколах", - указал эксперт.