Эксперт оценил, на сколько России хватит запасов нефти

Запасов нефти России хватит до конца столетия, считает глава "Росгеологии" Сергей Горьков.

Он отметил, что сейчас в стране не происходит открытий крупных месторождений, как это было в Западной Сибири в 1960-х, но появляются новые месторождения среднего размера, например, таймырские и в Восточной Сибири.

"Запасы новых месторождений появляются", - сказал Горьков на пресс-конференции в ТАСС.

Глава "Росгеологии" отметил улучшение технологий при разведке запасов, и усомнился, что мир сможет полностью отказаться от нефти, поскольку пока производство электричества из возобновляемых источников малоэффективно и затратно. По его мнению, сейчас нефти в мире достаточно.

"Я думаю, что нефти еще достаточно много в целом в мире. Плюс, смещается баланс потребления самой нефти. Автомобильный транспорт идет в электротранспорт <...> В этом смысле, я думаю, споры о том, когда закончится нефть, бессмысленны", - добавил он.

В ОПЕК+ полагают, что участники альянса выйдут из сокращения производства к сентябрю 2022 года. Альянс будет ежемесячно увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки.