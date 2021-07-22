Эксперт оценил вероятность появления "олимпийского" варианта SARS-CoV-2

В Роспотребнадзоре назвали маловероятным появление нового варианта коронавируса на Олимпиаде в Токио.

Директор филиала научного центра "Вектор" в Екатеринбурге Александр Семенов объяснил, что мутации возникают в густонаселенных районах земного шара - Бразилии, Индии, Южной Африке, Великобритании, где высокая плотность населения.

"Для эволюции вируса нужны большое количество контактов больших массивов людей", - говорит эксперт. А на игры в Японию приехали несколько тысяч олимпийцев. "Не более чем средней величины поселок", - подчеркнул Семенов (цитата по ТАСС).

Ранее, говоря о мутациях SARS-CoV-2, специалист посоветовал серьезнее относиться к прививкам, назвав их серьезным оружием в борьбе с COVID-19. Чем быстрее все вакцинируются - тем меньше вероятность появления так называемого escape-варианта вируса, устойчивого к существующим вакцинам.