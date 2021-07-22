"Вектор": Вакцинация - серьезное оружие против новых штаммов COVID-19

Высокие темпы вакцинации от коронавируса снижают вероятность появления штаммов, устойчивых к существующим вакцинам.

"Прививки - это очень серьезное оружие", - считает руководитель филиала научного центра "Вектор" в Екатеринбурге Александр Семенов. Он прокомментировал недавнее высказывание директора Всемирной организации здравоохранения. Напомним, Тедрос Аданом Гебрейесус не исключил появления еще более опасного штамма SARS-CoV-2.

"Разумеется, заявление главы ВОЗ абсолютно правильное. Чем быстрее закончится эволюционный процесс у коронавируса, тем меньше вероятность появления так называемого вакцинускользающего варианта, или escape-варианта вируса, как его называют в научной литературе", - объяснил специалист (цитата по ТАСС).

По мнению вирусологов, остановить пандемию позволит вакцинация 70 процентов жителей всех стран. Пока же эпидемиологическая ситуация в мире только ухудшается. Четвертую неделю подряд растут показатели заболеваемости и смертности.