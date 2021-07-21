Глава ВОЗ не исключил появления более опасного штамма коронавируса

В мире может появиться еще более опасный штамм коронавируса. Об этом заявил руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он отметил, что чем шире распространение SARS-CoV-2 - тем больше его вариантов появится. У вируса есть потенциал. И "дельта"-штамм, который стал доминирующим в последнее время, может сменить другой - еще более заразный и смертоносный.

"И чем больше вариантов, тем выше шанс, что один из них сможет увернуться от вакцин - и мы все вернемся в самое начало", - подчеркнул глава ВОЗ.

Ранее сообщалось о появлении в десятках стран "лямбда"-штамма SARS-CoV-2. "Это относительно молодой штамм. Он циркулирует в основном в Северной и Южной Америке", - отметила Мария Ван Керкхове, глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ.

В конце июня "лямбда"-штамм обнаружили в Бразилии. Вирус выявили у пациента, который вернулся из поездки в соседнюю Аргентину.