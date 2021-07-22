"Экстремальная" Lada Niva Legend обновилась: старт заказов

Российская марка Lada объявила о старте приема заказов на обновлённую Niva Legend в экстремальной модификации Bronto.

Внедорожник получил полностью новый интерьер с современной передней панелью, а также комфортные кресла, систему ЭРА-ГЛОНАСС, улучшенный пакет шумо- и виброизоляции.

Niva Bronto построена на базе трёхдверной Niva Legend в максимальной комплектации. Такой автомобиль оснащается кондиционером, подогревом сидений и зеркал. Версия Bronto предлагается в вариантах Luxe или Prestige.

Комплектация Luxe включает в себя металлические бамперы, рейлинги, расширители арок, 15-дюймовые литые диски с шинами МТ. В Prestige входит оригинальная решётка радиатора, массивные пластиковые бамперы, защита порогов, накладки колёсных арок и ПТФ.

Помимо этого, для обеих модификаций доступно оборудование в виде световой панели на крыше и специальной окраски "Камуфляж".

По технике Lada Niva Bronto может похвастать системой полного привода с блокировкой переднего и заднего дифференциалов, усиленной подвеской.

Цены на обновлённую Niva Bronto пока неизвестны. Машина должна комплектоваться 1,7-литровым "атмосферником" (83 л. с.) и 5-ступенчатой "механикой".