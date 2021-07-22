Горелов: Вакцинация предотвратит появление более агрессивных штаммов

Изменение коронавируса, которое происходит при инфицировании людей, может привести к появлению еще более агрессивных штаммов. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По его словам, предотвратить подобный негативный сценарий может лишь массовая вакцинация населения, пишет ТАСС. Прививаться от коронавируса нужно независимо от того, в какой фазе находится эпидпроцесс, подчеркнул Горелов.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил, что некоторые граждане в ходе вакцинации от COVID-19 получают лишь первую дозу препарата, а на вторую вакцинацию не приходят. Такие люди сильно рискуют. Аграновский пояснил, что граждане с не полностью сформированным защитным слоем антител остаются уязвимыми для коронавируса, особенно для его новых штаммов, включая "дельту".