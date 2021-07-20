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20.07.2021 06:15
Рубрика: Общество

Профессор рассказал о последствиях неполной вакцинации от коронавируса

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Некоторые граждане в ходе вакцинации от COVID-19 получают лишь первую дозу препарата, а на вторую вакцинацию не приходят. Такие люди сильно рискуют, завил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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По его словам, это неправильно с точки зрения эпидемиологии. "Прививка одним компонентом дает более слабый иммунитет", - рассказал Аграновский в интервью радио Sputnik. Он пояснил, что люди с не полностью сформированным защитным слоем антител остаются уязвимыми для коронавируса, особенно для его новых штаммов, включая "дельту".

Аграновский отметил, что штамм "дельта" в высокой степени, но не полностью нейтрализуется антителами вакцины, которая делалась на "нулевой", первоначальный штамм. "Вакцина "Спутник V" била "нулевой" штамм на 90 и более процентов, а "дельту" уже на 80. Это все равно много", - заявил профессор. Он подчеркнул: чтобы все сработало, надо вакцинироваться по схеме и не импровизировать.

Ранее вирусолог Сергей Нетесов сравнил смертность от коронавируса среди непривитых россиян и вакцинированных граждан. По его словам, от вызванных COVID-19 осложнений умирают четыре процента инфицированных. Если у человека есть какое-то хроническое заболевание, вероятность летального исхода увеличивается в 2-3 раза.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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