Грушко: Транзит газа через Украину будет, если будет спрос

Возможность дальнейшего транзита российского газа через территорию Украины после истечения действующего контракта в конечном итоге будет определять спрос. Об этом в комментарии для РИА "Новости" заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Как отметил высокопоставленный дипломат, по оценкам экспертов в будущем потребность в голубом топливе будет только расти. "На самом деле именно этим должны руководствоваться конечные потребители", - подчеркнул Грушко. К тому же, добавил он, использование газа полностью укладывается в европейскую "зеленую" концепцию, поддержанную также США, где газ назван "переходным энергоносителем на пути к полной декарбонизации экономики".

В этой связи Александр Грушко также обратил внимание на явное противоречие в позициях Киева и его западных партнеров. Поскольку сам Киев все это время активно заявлял о необходимости избавиться от всякой газовой зависимости от России. "И совсем недавно хвалился способностью использовать украинскую газотранспортную систему в реверсивном режиме, то есть не с востока на запад, а с запада на восток", - отметил дипломат.

Комментируя недавние соглашения Вашингтона и Германии по "Северному потоку - 2", Грушко подчеркнул, что вся эта ситуация лишний раз показывает, как на самом деле устроены взаимоотношения США с европейскими партнерами. "Это еще одна демонстрация воцаряющихся неоколониальных отношений между трансатлантическими союзниками, когда метрополия, в роли которой выступает Вашингтон, пытается навязать другим государствам жесткие рамки для реализации их суверенных прав и интересов", - отметил замглавы МИД РФ.