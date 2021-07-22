Захарова: Договоренности Германии и США не помешают "Северному потоку - 2"

Она подчеркнула, что несмотря на все попытки сорвать и политизировать столь выгодный для европейцев проект, он будет доведен до конца. "Какие бы странные решения ни принимались под давлением США, как это имело место на недавних американо-германских переговорах, они не способны изменить объективную реальность выхода строительства данного масштабного объекта на финишную прямую", - отметила Захарова.

Представитель МИД РФ также отметила, что проект газопровода отвечает нормам международного права, а также регулятивным требованиям Евросоюза и законодательству прибрежных государств. "Помимо прочего, он соответствует той самой "зеленой" повестке ЕС, о которой сейчас так много говорят", - подчеркнула дипломат.

Вместе с тем, обратила внимание Мария Захарова, сделанные Вашингтоном и Берлином заявления в очередной раз доказывают, кто на самом деле будет управлять развитием украинского топливно-энергетического комплекса. При этом Москва будет только приветствовать столь "амбициозные планы Киева" в борьбе с изменениями климата, которые так активно поддержали США и Германия. Дипломат отметила, что Россия не будет иметь ничего против создаваемого в рамках соглашения с США контролируемого Германией "зеленого фонда". "Если в Киеве рассчитывают, что Запад сможет удовлетворить потребности населения и экономики страны за счет вливания в возобновляемую солнечную и ветряную энергетику, это дело украинского руководства и, естественно, украинского народа, которому это руководство так много наобещало", - заявила представитель МИД РФ.