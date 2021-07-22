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22.07.2021 21:35
Рубрика: Легковые авто

Infiniti объявила цены на кроссовер QX55

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Infiniti. Фото: Пресс-служба Infiniti.
Фото: Пресс-служба Infiniti.

Марка Infiniti объявила российские цены на новый кроссовер QX55. Правда, автомобиль появится в шоу-румах бренда только осенью этого года. Стоимость модели начинается от 4 170 000 рублей.

Фото: www.blog.naver.com/sunghoon617/222436990744
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У QX55 двухлитровый двигатель VC-Turbo с переменной степенью сжатия, мощность которого для России снижена до 249 сил и 380 Нм момента. Коробка - вариатор Jatco с гидротрансформатором и имитацией восьми передач. Привод - полный, с электронноуправляемой многодисковой муфтой подключения задней оси.

Несмотря на то, что в основе новой модели лежит QX50, она имеет свое лицо, в буквальном смысле: автомобиль получил увеличенную решётку радиатора, пересмотренные фары и бампер. "Корма" в силу особенностей формы кузова персонализирована ещё больше.

Базовая модификация Luxe оснащается светодиодной светотехникой, электроприводом крышки багажника, медиасистемой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, двухзонным климат-контролем, восемью подушками безопасности, люком с электроприводом в крыше и 20-дюймовыми колесными дисками.

Фото: Пресс-служба Infiniti.
Фото: Пресс-служба Infiniti.
#Infiniti