Infiniti объявила цены на кроссовер QX55

Марка Infiniti объявила российские цены на новый кроссовер QX55. Правда, автомобиль появится в шоу-румах бренда только осенью этого года. Стоимость модели начинается от 4 170 000 рублей.

У QX55 двухлитровый двигатель VC-Turbo с переменной степенью сжатия, мощность которого для России снижена до 249 сил и 380 Нм момента. Коробка - вариатор Jatco с гидротрансформатором и имитацией восьми передач. Привод - полный, с электронноуправляемой многодисковой муфтой подключения задней оси.

Несмотря на то, что в основе новой модели лежит QX50, она имеет свое лицо, в буквальном смысле: автомобиль получил увеличенную решётку радиатора, пересмотренные фары и бампер. "Корма" в силу особенностей формы кузова персонализирована ещё больше.

Базовая модификация Luxe оснащается светодиодной светотехникой, электроприводом крышки багажника, медиасистемой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, двухзонным климат-контролем, восемью подушками безопасности, люком с электроприводом в крыше и 20-дюймовыми колесными дисками.

Фото: Пресс-служба Infiniti.