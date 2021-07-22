Иранцы протестировали УАЗы и поставили их выше "китайцев"

Иранское издание Khodro Bank провело тест-драйвы моделей УАЗ "Патриот" и "Пикап" - и опубликовало отчеты о них. Напомним, поставки УАЗов в Иран после 25-летнего перерыва возобновились в конце 2020-го, помимо указанных выше моделей в Исламской республике предлагают и грузовик "Профи".

В довольно объемных публикациях Khodro Bank знакомит своих читателей с маркой УАЗ и особенностями конструкции "Патриота"/"Пикапа" - и вкратце делится о своих впечатлениях.

Персидские журналисты отмечают, что по дизайну УАЗы выглядят автомобилями начала нулевых годов, но напоминают классические внедорожники Toyota и Mitsubishi 90-х. В экстерьере привлекают внимание только поясная подштамповка на боковинах, расширители колесных арок и 16-дюймовые колесные диски с рисунком спиц, напоминающим о футбольном мяче, при этом общий стиль "не является уродливым", пишет Khodro Bank. Переднюю панель салона охарактеризовали как слишком простую, поскольку она имеет незамысловатую симметричную архитектуру и отформована из жесткого пластика.

Преимуществом 2,7-литрового бензинового мотора ZMZ Pro иранцы называют тяговитость - максимальный крутящий момент 235 Нм он развивает уже при 2650 об. мин, конкуренты УАЗа на местном рынке уступают ему по этой характеристике и, как правило, имеют 2,4-литровые моторы.

Простое по конструкции рамное шасси, ориентированное на эксплуатацию по тяжелому бездорожью, обусловлено природными и культурными особенностями России, считают в Khodro Bank. В плюсы автомобилям УАЗ поставили наличие нескольких режимов движения (задний привод, полный привод, понижающая передача) и функцию блокировки заднего дифференциала, поставленную американской фирмой Eaton.

Динамические возможности и разгон 0-100 км/ч за 20 секунд охарактеризовали как недостаточные для города. Средний расход топлива в 11,5 л/100 км иранцы считают разумным, оно и неудивительно - эта страна традиционно находится в топ-3 по дешевизне бензина в мире.

Схема тормозов - с дисковыми механизмами спереди и барабанными сзади - устаревшая, но проверенная, такой же системой оснащается Toyota Hilux, напоминает ресурс.

Пока УАЗы в Иране предлагают только в варианте с 5-ступенчатой "механикой", поставки машин с 6-диапазонным "автоматом" Punch 6L50 в эту страну начнут позже.

Резюмируя Khodro Bank отмечает, что УАЗ "Патриот" и "Пикап" - неплохие, прочные и простые по конструкции машины, подходящие для развивающихся стран, к которым относится Иран.

Внедорожные способности находятся на высоте и не уступают рамным моделям Jeep, Toyota и Mitsubishi, при этом УАЗ стоит намного дешевле (от 20 000 долларов в этой стране). По мнению авторов статьи, "Пикап" гораздо лучше по потребительским качествам и безопаснее своих конкурентов из Поднебесной, которые имеют менее тяговитые моторы, а в некоторых случаях даже оснащаются совершенно неподходящими для внедорожников 1,5- и 2,0-литровыми бензиновыми турбо.