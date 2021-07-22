Италия продлила режим ЧС из-за COVID-19 до конца года

"Экономика Италии преуспевает. Италия растет даже быстрее, чем другие страны ЕС. Но вариант вируса "Дельта" опасен, он распространяется гораздо быстрее. Поэтому для того, чтобы сохранить эту положительную динамику в Италии, необходимо принять меры", - цитирует издание премьер-министра страны Марио Драги.

Он особо подчеркнул, что экономика страны смогла восстановиться в основном благодаря успешной вакцинации населения. "Это кампания вакцинации, которая позволила экономике восстановиться. Поэтому я приглашаю всех итальянцев пройти вакцинацию и сделать это немедленно, чтобы защитить себя и свои семьи", - сказал премьер-министр.

Новые правила использования сертификата о вакцинации, или так называемого "зеленого пропуска", которые начнут действовать с 5 августа, означают, что он будет необходим для посещения закрытой части баров и ресторанов, а также для походов в тренажерный зал или в кинотеатр. Кроме того, он станет пропуском для участия в массовых мероприятиях. При этом теперь для его получения будет достаточно даже первой дозы вакцины.

Марио Драги также сообщил, что правительство продолжает рассматривать вопрос об использовании "зеленого пропуска" на транспорте и в школах. "Это сложный вопрос, который предстоит обсудить с профсоюзами", - сказал премьер. Он добавил, что на данный момент новый указ не требует от учителей и работников образовательных учреждений обязательной вакцинации.