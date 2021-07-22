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Рубрика: В мире

Италия продлила режим ЧС из-за COVID-19 до конца года

Текст: Алексей Чуриков
Совет министров Италии утвердил решение о продлении режима чрезвычайной ситуации в стране, введенного из-за пандемии COVID-19, до 31 декабря. Кроме этого, как уточняет издание Il Fatto Quotidiano, в стране изменится правила использования так называемого "зеленого пропуска", которые вступят в силу с 5 августа.

"Экономика Италии преуспевает. Италия растет даже быстрее, чем другие страны ЕС. Но вариант вируса "Дельта" опасен, он распространяется гораздо быстрее. Поэтому для того, чтобы сохранить эту положительную динамику в Италии, необходимо принять меры", - цитирует издание премьер-министра страны Марио Драги.

Фото: Istock
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Он особо подчеркнул, что экономика страны смогла восстановиться в основном благодаря успешной вакцинации населения. "Это кампания вакцинации, которая позволила экономике восстановиться. Поэтому я приглашаю всех итальянцев пройти вакцинацию и сделать это немедленно, чтобы защитить себя и свои семьи", - сказал премьер-министр.

Новые правила использования сертификата о вакцинации, или так называемого "зеленого пропуска", которые начнут действовать с 5 августа, означают, что он будет необходим для посещения закрытой части баров и ресторанов, а также для походов в тренажерный зал или в кинотеатр. Кроме того, он станет пропуском для участия в массовых мероприятиях. При этом теперь для его получения будет достаточно даже первой дозы вакцины.

Марио Драги также сообщил, что правительство продолжает рассматривать вопрос об использовании "зеленого пропуска" на транспорте и в школах. "Это сложный вопрос, который предстоит обсудить с профсоюзами", - сказал премьер. Он добавил, что на данный момент новый указ не требует от учителей и работников образовательных учреждений обязательной вакцинации.

В мире Европа Италия Пандемия коронавируса COVID-19

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