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22.07.2021 16:15
Рубрика: Экономика

Из-за стихийных бедствий в мире страховщики выплатят рекордную сумму

Текст: Евгения Думанская

Природные катастрофы, обрушившиеся в 2021 году на многие страны, приведут к рекордным страховым выплатам. По данным одного из крупнейших в мире страховщиков Aon, только за первое полугодие выплаты по ущербу составят около 42 миллиарда долларов - это рекордная сумма за последние 10 лет.

Фото: INA FASSBENDER / AFP
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В британской страховой компании пояснили, что стихийные бедствия в развитых странах всегда приводят в большим потерям. Например, экстремальные морозы в США обернулись страховыми убытками на сумму не менее 15 миллиардов долларов.

Штормы в Западной и Центральной Европе, произошедшие в июне, обойдутся страховщикам примерно в 4,5 миллиарда, а наводнения, которые случились на прошлой неделе, привели к потерям в размере 2-3 миллиарда долларов.

Как отмечает Reuters, в первом полугодии жертвами стихийных бедствий в мире стали около 3 тысяч человек, причем, только в конце июня из-за аномальной жары в некоторых районах Канады и США погибли 800 человек.

Сейчас власти Германии подсчитывают ущерб от наводнений, обрушившихся на страну. Погибшими числятся 169 человек, еще примерно столько же пропали без вести.

Экономика Страхование Происшествия ЧП Стихийные бедствия Общество Ежедневник Погода

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