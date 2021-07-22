Из-за стихийных бедствий в мире страховщики выплатят рекордную сумму

Природные катастрофы, обрушившиеся в 2021 году на многие страны, приведут к рекордным страховым выплатам. По данным одного из крупнейших в мире страховщиков Aon, только за первое полугодие выплаты по ущербу составят около 42 миллиарда долларов - это рекордная сумма за последние 10 лет.

В британской страховой компании пояснили, что стихийные бедствия в развитых странах всегда приводят в большим потерям. Например, экстремальные морозы в США обернулись страховыми убытками на сумму не менее 15 миллиардов долларов.

Штормы в Западной и Центральной Европе, произошедшие в июне, обойдутся страховщикам примерно в 4,5 миллиарда, а наводнения, которые случились на прошлой неделе, привели к потерям в размере 2-3 миллиарда долларов.

Как отмечает Reuters, в первом полугодии жертвами стихийных бедствий в мире стали около 3 тысяч человек, причем, только в конце июня из-за аномальной жары в некоторых районах Канады и США погибли 800 человек.

Сейчас власти Германии подсчитывают ущерб от наводнений, обрушившихся на страну. Погибшими числятся 169 человек, еще примерно столько же пропали без вести.