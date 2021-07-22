Постановление губернатора Камчатского края от 22 июля 2021 года № 112 "О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Постановляю:
1. Внести в приложение 1 к постановлению Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:
1) часть 2.4 раздела 2 дополнить словами "Указанное требование не распространяется на детей в возрасте от 0 до 14 лет.";
2) в разделе 3:
а) наименование изложить в следующей редакции:
"3. Ограничительные меры в сфере торговли, общественного питания и оказания услуг населению";
б) часть 3.5 дополнить словами "Указанное требование не распространяется на детей в возрасте от 0 до 14 лет.".
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Губернатор Камчатского края В.В.Солодов
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