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22.07.2021 23:40
Рубрика: Авто

Камеры начнут штрафовать автомобилистов за выключенные фары

Текст: Андрей Полухин
С осени в 12 российских регионах дорожные видеокамеры смогут выявлять новое нарушение - невключенные на автомобиле фары.
Фото: Владимир Баранов/РИА Новости Фото: Владимир Баранов/РИА Новости
Фото: Владимир Баранов/РИА Новости

Как выяснил Autonews.ru, такой функционал получат комплексы видеофиксации сразу в 12 регионах страны. Это, в частности, Москва, Крым, Ульяновск, Красноярск, Омск, Иркутск, Тверь, Кабардино-Балкария, Волгоградская область. Причем в российской столице распознавать нарушения смогут сразу 600 камер.

Фото: Александр Корольков/РГ
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"Новые комплексы устанавливать не придется, мы просто дообучим нейросеть. Сейчас работы находятся на завершающей стадии", - заявил изданию руководитель компании-оператора, обслуживающей порядка 1500 камер в вышеназванных регионах, Сергей Ласкин.

Он добавил, что запускать новую функцию компания предполагает осенью, "когда дни станут короче, а ночи длиннее". Однако конкретный срок регионы определят самостоятельно.

Напомним, сейчас штраф за движение по дорогам общего пользования без ходовых огней и ближнего света составляет 500 рублей. Его можно оплатить с 50-процентной скидкой.