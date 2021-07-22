Клишас: Жалоба в ЕСПЧ привлечет внимание к нарушениям прав человека на Украине

Межгосударственная жалоба Генпрокуратуры в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Украины привлечет внимание всего мира к фактам грубого и систематического нарушения киевскими властями прав человека, надеется председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

22 июля Россия подала межгосударственную жалобу на Украину в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Это сделано в соответствии со ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, предусматривающей возможность обжалования на межгосударственном уровне нарушений конвенции. "Выражаем надежду, что подача Россией жалобы привлечет внимание европейского и всего мирового сообщества к фактам систематического грубого нарушения украинскими властями основополагающих прав и свобод человека", - сказал Клишас ТАСС.

По мнению сенатора, подача такой жалобы имеет под собой все конституционно-правовые основания. Он указал, что, согласно поправкам, принятым к конституции (ч. 3 ст. 69), Россия оказывает поддержку проживающим за рубежом соотечественникам в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов. При этом основным правом человека, из которого проистекают все другие права, является гарантированное не только Европейской конвенцией по правам человека, но и Всеобщей декларацией прав человека, Международным пактом о гражданских и политических правах, право на жизнь.

"В жалобе Генеральной прокуратуры приводится подробная справка о незаконной смене власти в данном государстве и инкорпорации националистической идеологии в государственные структуры", - отметил Клишас.