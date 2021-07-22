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22.07.2021 11:38
Рубрика: Власть

Косачев: Жалоба в ЕСПЧ приведет в чувство украинские власти

Текст: Константин Косачев (Вице-спикер Совета Федерации)
Сегодня российская Генпрокуратура подала в ЕСПЧ жалобу по поводу ответственности властей Украины за целый ряд преступлений, совершенных в последние годы. Перечень обвинений весьма обширный и, вне всякого сомнения, профессиональный с юридической точки зрения - это и киевский Майдан, и одесский Дом профсоюзов, и, разумеется, Донбасс, но не только.
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

Речь как о преступлениях против собственных граждан - гибель мирного населения, незаконное лишение свободы, подавление свободы слова и преследование инакомыслящих, дискриминация русскоговорящего населения, - так и против России и ее граждан - блокирование Северо-Крымского канала, обстрелы территории Российской Федерации, нападения на российские диппредставительства на Украине, - а также против граждан третьих стран: крушение самолета авиакомпании "Малазийские авиалинии".

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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Это первое действие Генпрокуратуры в рамках ее новых полномочий в рамках изменений закона "О прокуратуре Российской Федерации", которые Совет Федерации одобрил 23 июня этого года. В этом смысле жалоба имеет исторический характер, однако, убежден, она может иметь и исторические по масштабу последствия.

Как и в случае с рассмотрением "российских" дел, очень хотелось бы надеяться на столь же быстрые и действия Европейского суда по данной жалобе. Но увы - слишком часто ЕСПЧ выносит крайне политизированные вердикты, следуя в фарватере логики европейских политиков. По данным правозащитников, в ЕСПЧ подано 10 650 заявлений по вопросам нарушения прав граждан в ходе гражданского вооруженного противостояния в Украине. Восемь тысяч - это Крым и Донбасс, из них 7 000 - с Донбасса, причем 6 000 - жалобы исключительно против Украины. При этом ни одна жалоба по делам, связанным с конфликтом в Донбассе, рассмотрена не была.

Однако сам факт подачи такой подробной и обоснованной жалобы, конечно же, приведет в чувство многих руководителей и военных на Украине, как и их европейских покровителей - хотя правильнее было бы сказать: покрывателей, которые и сейчас маршевым натовским шагом бросятся "отмазывать" наломавшие гнилых дров киевские власти.

России, безусловно, есть что сказать любому суду и всему миру о том, что происходило на Украине последние годы на самом деле, а не в изложении антироссийских резолюций европейских структур. Только наш МИД выпустил несколько изданий "Белой книги" по преступлениям на Украине. Свою "Белую книгу" представил и Следственный комитет России, в котором еще в 2014 году было создано Спецуправление по расследованию преступлений против мирных граждан на территории Украины. За период вооруженного противостояния в Донбассе с 2014 года Следственный комитет возбудил более 430 уголовных дел, из них 370 - в отношении представителей силовых структур Украины.

И не нужно считать, что фигуранты жалобы и многочисленных исков не боятся разбора их дел в правовом поле и легко отмахнутся от новости о ходатайстве российской генпрокуратуры. Можно вспомнить, что еще осенью 2017 года Верховная рада с подачи президента рассматривала закон о реинтеграции Донбасса, который среди прочего позволял украинской армии воевать на Донбассе без объявления военного положения. Представитель президента Украины тогда заявляла, что закон призван спасти украинских военных от Гааги: "Юридически они, защитники Украины, будут иметь дополнительную защиту и объяснение, если, не дай Бог, Россия захочет воспользоваться Гаагским трибуналом и запугивать наших военных".

То есть в Киеве прекрасно знают о творящихся украинскими силовиками и головорезами из "добробатов" преступлениях, и очень боятся, что все это всплывет с мощной доказательной базой в каких-то судебных инстанциях. Когда и западным покровителям будет не очень комфортно оправдывать действия тех, на чьих руках кровь детей, стариков и женщин Донбасса.

Крот истории роет медленно, но неотвратимо. Особенно если ему помогает такое серьезное учреждение, как российская Генпрокуратура. Так что сегодня сделан очень важный шаг к победе справедливости и законности в отношении событий последних лет на Украине.

Источник: страница вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева в Facebook

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