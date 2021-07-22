Кремль: РФ отвергает обвинения во вредоносных действиях на Украине

В опубликованном накануне заявлении сформулирован ряд условий для работы "Северного потока - 2". Так, говорится о необходимости продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года. Германия, в частности, обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.

"Мы очень внимательно изучили текст этого совместного заявления, - сказал Песков журналистам. - В тексте, безусловно, есть то, с чем мы согласиться не можем, и то, что мы готовы приветствовать".

Что касается положительных моментов, то в РФ приветствуют желание и готовность Германии в рамках нормандского формата прилагать более активные усилия по содействию выполнению минских договоренностей. "Это - сигнал, который заслуживает высокой и позитивной оценки", - уверен Песков.

При этом российская сторона категорически не согласна с формулировкой о том, что РФ якобы производит вредоносные действия и проявляет агрессию на Украине и за ее пределами. "Ни на Украине, ни за ее пределами никакой агрессии России не было и нет, никакими вредоносными действиями Россия не занималась и не занимается", - подчеркнул представитель Кремля.

Песков также обратил внимание на положение документа о том, что Россия якобы использует энергетику в качестве оружия и инструмента политического давления. Он напомнил неоднократные заявления Владимира Путина о том, что Россия никогда не использовала с такими целями энергоресурсы. "Россия всегда была и остается ответственным гарантом энергетической безопасности европейского континента или, я бы даже говорил, в более широком, глобальном масштабе", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства. Он выразил уверенность, что никаких прецедентов на этот счет никто назвать не сможет.

Еще одна формулировка, на которую обратил внимание Песков, - о том, что Германия будет использовать все доступные рычаги влияния для продления на срок до десяти лет соглашения о транзите газа между Россией и Украиной. "Здесь, конечно, все-таки никак не упоминается Российская Федерация, - заметил пресс-секретарь. - Ведь это соглашение может продлеваться между Украиной и Российской Федерацией, поэтому слегка такой эффект - я не знаю, как это перевести на другие языка, но по-русски это - "без меня меня женили".

Он опять же напомнил слова президента о готовности России обсуждать продление договора о транзите и после 2024 года.

При этом Кремль не увидел в заявлении ФРГ и США логичного положения о том, что Украина должна прилагать усилия для обеспечения экономически целесообразных условий в целях продолжения такого транзита. "К сожалению, мы не видим такого месседжа для Украины", - констатировал Песков.