Лукашенко подписал декрет о перераспределении президентских полномочий

Президент Беларуси подписал декрет №4, согласно которому в стране началось перераспределение полномочий главы государства, сообщила в четверг, 22 июля, пресс-служба Александра Лукашенко. Часть президентских функций, касающихся приватизации государственной собственности, передается правительству и местным органам власти.

В частности, в документе, подписанным белорусским лидером, вносятся корректировки в декрет №3 от 20 марта 1998 года "О приватизации государственной собственности в Республике Беларусь". Таким образом, функции главы государства по согласованию эмиссии дополнительных выпусков акций, созданных в процессе приватизации открытых акционерных обществ, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, акции которых находятся в собственности Республики Беларусь, переданы правительству. А если акции указанных ОАО находятся в собственности административно-территориальных единиц - облисполкомам и Минскому горисполкому, поясняется в тексте декрета.