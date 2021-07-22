Матвиенко выразила соболезнования из-за последствий наводнений в Китае

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования председателю Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу в связи с последствиями наводнений в провинции Хэнань.

"От имени Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями масштабных наводнений в провинции Хэнань. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем, кто пострадал от разгула стихии", - приводит пресс-служба Совфеда текст телеграммы.

Мощнейшие ливни обрушились на центральную часть Китая 17 июля. Больше всего пострадал 10-миллионный город Чжэнчжоу в провинции Хэнань. На некоторых метеостанциях города зарегистрирован исторический рекорд среднесуточного количества осадков, что привело к переполнению водохранилищ. По последним данным, в результате стихийного бедствия 33 человека погибли, еще восемь числятся пропавшими без вести. В 103 районах в зоне бедствия остается более трех миллионов человек, экстренно были эвакуированы 375 тысяч человек, еще 256 тысяч переселены.